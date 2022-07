Linha traçada pelo VAR é alvo de críticas na web: ‘CBF precisa dar curso de desenho geométrico’ Gol anulado do Cruzeiro contra o Ituano causou polêmica nas redes sociais nesta terça

O VAR foi alvo de críticas no futebol brasileiro mais uma vez nesta terça-feira. Na partida entre Cruzeiro e Ituano, os árbitros da cabine traçaram a linha de impedimento, supostamente, de forma equivocada e anularam um gol legal de Edu, que poderia ter dado a vitória ao time mineiro.

Na imagem disponibilizada ao vivo, dois zagueiros aparecem atrás da linha azul e dariam condição ao atacante do Cruzeiro, onde a linha vermelha foi traçada. Nas redes sociais, jornalistas, torcedores e internautas se mostraram perplexos com o suposto erro do VAR.

– Para começar, a CBF precisa contratar urgente um cursinho de desenho geométrico para os árbitros de VAR. Os caras não têm a menor ideia de como traçar linhas paralelas e perpendiculares, determinar os pontos mais distantes e mais próximos. Tão perdidinhos – escreveu Rodrigo Mattos.

– Bicho, o VAR na Série A do Brasileirão já é bem questionável. Mas pouco se fala do quão HORRÍVEL é o VAR na Série B. Toda semana uma pérola diferente – comentou um perfil relacionado a futebol.

