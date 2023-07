Linha iPhone 15 terá aumento significativo de bateria

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 06/07/2023 - 5:59 Compartilhe

Com a linha iPhone 15 especulada para ser lançada em setembro, os rumores sobre isso são abundantes. O mais recente sugere que o próximo smartphone terá baterias significativamente maiores em comparação com seus antecessores.

De acordo com a GSM Arena, esses relatórios, supostamente provenientes de um funcionário em uma fábrica da Foxconn, fornecem informações intrigantes sobre as possíveis melhorias dos próximos modelos de iPhone.

Especula-se que todos os quatro modelos da linha do iPhone 15 se beneficiarão do aumento da capacidade da bateria.

iPhone 15 – 3.877 mAh

iPhone 15 Plus – 4.912 mAh

iPhone 15 Pro – 3.650 mAh

iPhone 15 Pro Max – 4.852 mAh

Ao comparar esses tamanhos com a linha atual do iPhone 14, fica evidente que os aumentos na capacidade da bateria são bastante substanciais. O iPhone 14 está equipado com uma bateria de 3.279mAh, enquanto o iPhone 14 Plus possui uma bateria de 4.323mAh. Da mesma forma, o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max têm baterias de 3.200 mAh e 4.323 mAh, respectivamente.

Se esses rumores forem verdadeiros, isso significaria uma melhoria notável no desempenho da bateria dos dispositivos da Apple, especialmente considerando a experiência da empresa em otimizar a duração da bateria por meio de seus chips projetados internamente.

A especulação em torno de maiores capacidades de bateria se alinha com os rumores anteriores de que os próximos modelos do iPhone terão designs um pouco mais grossos em comparação com seus antecessores.

Essa espessura aumentada permitiria baterias maiores, resultando potencialmente em maior vida útil da bateria. Com as melhorias de eficiência antecipadas dos próximos chips A16 e A17 Bionic, é altamente provável que toda a linha do iPhone 15 ofereça melhorias notáveis no desempenho da bateria.

Outros rumores do Weibo, muitas vezes referido como o equivalente do Twitter na China, sugerem que o armazenamento básico do iPhone 15 Pro será aumentado para 256 GB da configuração atual de 128 GB, informou a GSM Arena.

Essa mudança diferenciaria ainda mais os modelos Pro dos modelos não Pro, já que o iPhone 15 e o iPhone 15 Plus padrão devem manter o armazenamento básico de 128 GB.

