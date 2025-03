Linha do metrô de SP tem lentidão causada por furto de cabos de energia

Os usuários da Linha 5-Lilás do metrô de São Paulo, administrada pela Via Mobilidade, relataram episódios de lentidão e filas para ingressar nos trens da companhia nesta sexta-feira, 21.

A concessionária afirmou, em nota, que um furto de cabos de energia na estação Giovanni Gronchi provocou falhas na sinalização até a estação Santo Amaro, também localizada na zona sul da capital paulista.

Segundo a Via Mobilidade, “atualmente estão sendo adotadas estratégias para controle de fluxo, com envio de trens vazios para atender as estações mais afetadas e avisos sonoros sendo emitidos nos trens e estações“, o que reduz a velocidade da circulação.

A empresa acionou ainda o Paese, operação de apoio da SPTrans em que ônibus da capital são acionados para oferecer alternativas aos passageiros quando há paralisações no transporte sobre trilhos da cidade.

Desde as primeiras horas do dia, diversos usuários do metrô publicaram, nas redes sociais, vídeos e fotos das filas nas estações da Linha 5. Veja abaixo: