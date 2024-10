Linha direta criada para atender vítimas de Sean ‘Diddy’ recebe 12 mil chamadas em 24h

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/10/2024 - 21:52 Para compartilhar:

A linha direta criada para atender as vítimas de Sean ‘Diddy’ Combs, 54 anos, recebeu 12 mil ligações em apenas 24 horas. Até agora, já são cerca de 120 pessoas que se preparam para processar o rapper.

O canal para assistir possíveis vítimas do cantor foi criado pelo advogado Tony Buzbee no inicio desta semana, como forma de incentivar e acolher denúncias das vítimas ou de testemunhas.

Sean ‘Diddy’ Combs está preso desde o dia 16 de setembro acusado de estupro, extorsão, abuso e transporte para tráfico sexual. Ele aguarda julgamento em regime fechado e segue investigado pelo Tribunal Distrital do Distrito Sul de Nova York, nos Estados Unidos.

“Quando anunciei que iria perseguir esses casos, as portas realmente se abriram”, afirmou Buzbee durante reportagem para um canal americano.

Nos primeiros 10 dias após o lançamento, a equipe de Buzbee recebeu cerca de 3.200 chamadas pela linha direta. O aumento no número de chamadas aconteceu após coletiva de imprensa na última terça-feira, 1º, dispondo para 12 em um único dia.

“Nossa responsabilidade é examinar cada ligação e assegurar que estamos identificando as vítimas e testemunhas, além de coletar evidências”, afirmou ele, que descreveu o número de denúncias como avassalador.

A estimativa do advogado, que conta com cerca de 100 pessoas em sua equipe, é de começar a abrir processos civis dentro de 30 dias. Até agora, já foram reunidas evidências para iniciar 120 processos contra o rapper. A equipe apurou que dentre as vítimas, 25 eram menores de idade na ocasião em que os abusos foram cometidos, com idades variando de 9 a 15 anos.

“Um indivíduo, que tinha 9 anos na época, foi levado para uma audição na cidade de Nova York com a Bad Boy Records. Ele foi abusado sexualmente por Sean Combs e várias outras pessoas no estúdio, em troca da promessa de um contrato com a gravadora”, contou o advogado.

As vítimas seriam jovens em busca de carreiras na TV ou na música e que teriam recebido promessas de fama e carreira bem sucedida.

Desde que foi levado para o Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn, surgiram especulações, vídeos, fotos e rumores polêmicos sobre o passado envolvendo estrelas da música e do cinema, Mariah Carey, Jay-Z, Justin Bieber, Will Smith entre outros.