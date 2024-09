Linha de Rihanna de cuidados com a pele chega ao Brasil; confira preços

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/09/2024 - 20:00 Para compartilhar:

Buscando atender a todos os tipos de pele, a Fenty Skin, marca de skincare de Rihanna, chega ao Brasil nesta terça-feira, 17, no app Sephora, e na quinta-feira, 19, no site e lojas de todo o Brasil. Assim como as maquiagens da marca, a linha é comercializada com exclusividade na loja de cosméticos.

A nova categoria de FENTY traz um portfólio de produtos multifuncionais clinicamente testados para melhorar a textura e aparência da pele, para todos os tipos de pele. Os produtos são resultado da jornada pessoal de Rihanna e sua missão de fornecer soluções simples para todos os tons e tipos de pele.

No Brasil, a Fenty Skin chega com o mote “uma boa maquiagem começa com uma pele bem cuidada”, com produtos com ingredientes como ácido hialurônico, AHA e niacinamida. São mais de 40 itens que englobam limpeza da pele, hidratação facial, labial e corporal, esfoliantes, hidratantes com FPS, creme para mãos e tratamentos para acne.

Fenty Skin no Brasil: confira preços

Face

Total Cleans’r Remove it All Cleanser 145 ml — Limpador facial para pele normal a oleosa: R$ 229/versão mini (45 ml) R$ 109

Melted Awf Jelly Oil Makeup Melted Cleanser — Limpador facial para pele normal a seca: R$ 239

Fat Water Pore Refining Toner Serum 150 ml — Sérum e tônico para pele normal a oleosa: R$ 189 e versão mini (50 ml) a R$ 99

Fat Water Hydrating Milky Toner Essence 150 ml — Tônico e essência para pele normal a seca: R$ 199

Hydra Vizor Broad Spectrum Mineral SPF 30 Sunscreen Moisturizer sem cor 50 ml — Filtro solar hidratante: R$ 279 (produto com case) e versão mini (30 ml) por R$ 179

Hydra Vizor Huez Tinted Moisturizer — Hidratante com cor: R$ 279 (produto em formato refil) + R$ 30 (case)

Lábios

Lux Balm Ultra-Hydrating Cherry Lip Balm: R$ 99

R$ 99 Fenty Treatz Hydrating + Strengthening Lip Oil: R$ 159

R$ 159 Plush Puddin’ Intense Recovery Lip Mask: R$ 149

Esfoliantes e tratamentos faciais

Cookies N Clean Detox Face Mask 75 ml— Máscara de argila com carvão encapsulado: R$ 249

Máscara de argila com carvão encapsulado: R$ 249 Cookies N’ Clean Whipped Clay Intensive Pore + Blackhead Face Scrub 100 g — Esfoliante desintoxicante feito com areia vulcânica e argila encapsulada: R$ 219

— Esfoliante desintoxicante feito com areia vulcânica e argila encapsulada: R$ 219 Cherry Dub Superfine Daily Cleansing Face Scrub 30 ml — Esfoliante macio para uso diário: R$ 199

Esfoliante macio para uso diário: R$ 199 Instant Reset Overnight Recovery Gel Cream 50 ml — Hidratante: R$ 329

— Hidratante: R$ 329 Watch Ya Tone Niacinamide Dark Spot Serum — Sérum clareador: R$ 289

— Sérum clareador: R$ 289 Blemish Defeat’r BHA Spot-Targeting Gel — Gel que combate acne e melhora aparência dos poros: R$ 169

— Gel que combate acne e melhora aparência dos poros: R$ 169 Cherry Dub Blah 2 Bright 5% AHA Mask — Máscara iluminadora em geleia: R$ 269

Área dos olhos

Thicc n Smooth Rich Peptide Eye Cream 30 ml — Creme multifuncional para a área dos olhos: R$ 299

Creme multifuncional para a área dos olhos: R$ 299 Flash Nap Gel Crème 15 ml — Hidratante 2 em 1 para a área dos olhos: R$ 249

Corpo e mãos

Butta Drop Whipped Oil Body Cream 200 ml — Hidratante corporal: R$ 299 e versão mini (75 ml) por R$ 159

Hidratante corporal: R$ 299 e versão mini (75 ml) por R$ 159 Butta Drop Hydrating Body Milk 185 ml — Loção hidratante de textura leve: R$ 299

Loção hidratante de textura leve: R$ 299 Cherry Dub Triple Action AHA Body Scrub — Esfoliante corporal: R$ 269

Esfoliante corporal: R$ 269 Hydra Reset Intensive Recovery Hand Mask 75 ml — Máscara hidratante para as mãos: R$ 159 e versão mini (30 ml) por R$ 99

Kits para viagem

Fenty Skin Travel-Size Start’r Set with Mineral SPF — Total Cleans’r: 45 ml + Fat Water: 50 ml + Hydra Vizor Mineral SPF 30: 30 ml + Butta Drop Packette: 8 ml — R$ 319

Total Cleans’r: 45 ml + Fat Water: 50 ml + Hydra Vizor Mineral SPF 30: 30 ml + Butta Drop Packette: 8 ml — R$ 319 Fenty Skin Travel-Size Start’r Set with Mineral SPF: Dry Skin Edition — Melt Awf: 30 ml + Fat Water Toner Essence: 50 ml + Hydra Vizor Mineral SPF: 30 ml + Butta Drop Packette: 8 ml — R$ 329