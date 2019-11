Terminou ontem o prazo de dez dias dado pelo Tribunal de Contas do Município (TCM) para a Prefeitura do Rio explicar o processo de encampação da Linha Amarela, suspenso pela Justiça em várias decisões. O TCM quer detalhes do processo, principalmente os custos da operação da via. “Continuamos em uma batalha jurídica. Só espero que isso seja rápido. Queremos encampar, é uma hemorragia de dinheiro que estamos perdendo”, afirmou ontem o prefeito Marcelo Crivella.