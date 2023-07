Linha 11-Coral da CPTM enfrenta lentidão na manhã desta segunda-feira e usuários reclamam

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/07/2023 - 9:59 Compartilhe

A semana começou com dificuldade para quem precisou se deslocar pela Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). No Twitter, os usuários compartilharam na manhã desta segunda-feira, 3, imagens de trens e estações lotados devido à lentidão no tráfego da linha. À reportagem, a CPTM afirmou, por volta das 8h, que a situação já estava normalizada. O motivo da lentidão foi uma interferência externa. A Linha 11-Coral da CPTM compreende o trecho da rede metropolitana de São Paulo que vai da Estação da Luz até Estudantes. Ele liga o centro da capital paulista à zona leste, passando por Guaianases e indo até a região de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias