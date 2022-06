Conheça as 5 linguagens do amor e saiba como identificá-las Cada pessoa expressa e recebe seu amor de uma forma diferente; conheça a sua

Você conhece as linguagens do amor? Talvez você já tenha sido questionada sobre qual é a sua, mas será que você soube responder com precisão?

Pessoas se expressam e recebem amor de forma diferente, e essas diferenças podem ser a razão pela qual sentimentos e boas intenções às vezes não são bem compreendidos.

Por exemplo, você passa semanas tentando encontrar para seu(ua) parceiro(a) o presente mais incrível de todos os tempos, mas no aniversário dele(a) ele(a) diz que apenas pedir uma pizza e ficar no sofá com você o(a) faria feliz. Isso não quer dizer que ele(a) é ingrato(a), e sim que comunica seu amor de maneira diferente — ou tem uma linguagem do amor diferente.

Reconhecer como você e um(a) parceiro(a) gostam de receber e expressar amor pode levar a conexões mais atenciosas e a um relacionamento mais saudável. Saiba como fazer isso com informações do “Healthline”.

As 5 linguagens do amor

Em seu livro “As 5 linguagens do amor”, de 1992, o conselheiro matrimonial Gary Chapman descreveu-as como sendo:

1. Palavras de afirmação;

2. Tempo de qualidade;

3. Toque físico;

4. Atos de serviço;

5. Presentes.

Nesse sentido, é importante ressaltar que as linguagens do amor não se aplicam somente a relacionamentos românticos.

Palavras de afirmação

Trata-se de expressar afeto e apreço por meio de palavras, sejam faladas, escritas, em textos ou todas as opções. Esta pode ser uma das suas linguagens do amor se você se sentir bem em:

• Ser dita que você é apreciada;

• Ouvir “eu te amo” com frequência;

• Receber palavras de encorajamento.

Para usar palavras de afirmação, seja autêntica e expresse-as com frequência. Se você tiver problemas para dizer em voz alta, escreva uma nota ou envie um texto.

Para um(a) parceiro(a), pode significar dizer a ele(a) que você o ama com mais frequência ou mandar mensagens ao longo do dia para dizer que está pensando nele(a). Para um(a) amigo(a), palavras de afirmação podem significar uma mensagem de “Você será ótimo(a)!” antes de uma entrevista de emprego ou elogiar sua roupa.

Tempo de qualidade

Uma pessoa cuja linguagem do amor é o tempo de qualidade pode se sentir mais amada e apreciada quando as pessoas com quem ela se importa reservam tempo para estar juntas e a dão atenção total.

O tempo de qualidade pode ser uma das suas linguagens do amor se:

• Você se sente desconectada quando não passa tempo suficiente com um(a) parceiro(a);

• Não passar tempo suficiente com seu(ua) parceiro(a) afeta sua libido;

• Você se esforça muito para arranjar tempo para passar com os outros.

O tempo de qualidade parece diferente para todos. Algumas pessoas valorizam alguns minutos de tempo dedicado apenas para sentar e relaxar juntos no final do dia. Para outras, tempo de qualidade significa reservar tempo para desfrutar de atividades juntos. Não importa o que você esteja fazendo, o tempo de qualidade exige estar completamente presente e livre de distrações.

Aqui estão alguns exemplos de como expressar seu amor por meio do tempo de qualidade:

• Aconchegar-se na cama por alguns minutos todas as manhãs antes de se levantar;

• Fazer questão de ter uma noite de encontro toda semana;

• Agendar tempo para sair com seu(ua) melhor amigo(a), não importa o quão ocupados(as) vocês estejam;

• Desligar o telefone quando estão conversando ou fazendo algo juntos(as);

• Criar um ritual, como almoçar uma vez por semana ou passear depois do jantar.

Toque físico

Vale ressaltar que o toque físico deve ser apropriado e consensual, e é diferente dependendo da situação e do tipo de relacionamento que você tem com cada pessoa.

Para as pessoas cuja linguagem de amor é o toque físico, é importante expressar e receber amor por meio do contato físico. O toque é a maneira como elas se conectam e se sentem conectadas com os outros.

O contato físico pode ser sua linguagem do amor se:

• Você se sente solitária ou desconectada quando não recebe afeto físico de seu(ua) parceiro(a);

• Você se sente especialmente amada quando um(a) parceiro(a) aleatoriamente te beija ou te abraça;

• Você se considera uma pessoa “sensível” e gosta de demonstrações públicas de afeto.

Obviamente, a maneira como você pode e deve tocar os outros se resume ao relacionamento que você compartilha. Expressar afeto por meio do toque físico pode acontecer por meio de pequenos gestos físicos, como um abraço ou aconchego. Se apropriado, também pode envolver contato mais íntimo, como beijos e, sim, atividades sexuais.

Atos de serviço

Por “atos de serviço”, entenda fazer coisas altruístas e atenciosas para outra pessoa. Essa linguagem do amor não precisa ser romântica por natureza; amigos e relacionamentos familiares também podem se beneficiar desses atos.

Estes são alguns sinais de que atos de serviço podem ser sua linguagem do amor:

• Você fica muito feliz quando um(a) parceiro(a) te ajuda com uma tarefa sem ter que pedir;

• Você é a pessoa que aparece para um amigo que está tendo um dia ruim;

• Você está sempre pronta para fazer coisas pelas pessoas de quem gosta.

Atos de serviço não são grandes gestos, mas sim gestos atenciosos, como servir um café pela manhã ou correr atrás de uma pendência para seu amigo ou ente querido ocupado.

Aqui estão alguns exemplos de maneiras pelas quais você pode usar atos de serviço para amar os outros:

• Levando-os para jantar sem que seja uma ocasião especial ou pedida;

• Oferecendo-se para tomar conta do filho de um(a) amigo(a) para que ele(a) possa desfrutar de uma pausa;

• Deixar outra pessoa escolher qual filme assistir.

Presentes

Para alguém cuja linguagem do amor é receber presentes, tudo vai muito além de apenas querer coisas. Para essa pessoa, é sobre o significado por trás do presente e o pensamento que foi colocado nele. Não são necessários diamantes ou carros de luxo.

Sinais de que receber presentes é sua linguagem do amor:

• Quando se trata de dar presentes, você dedica tempo para escolher o melhor;

• Você valoriza tudo o que um(a) parceiro(a) lhe dá, não importa quão pequeno seja;

• Você fica magoada quando alguém que você ama não comemora um evento com uma lembrança.

Mostrar amor por meio de presentes não é extravagância. Uma pequena lembrança será igualmente apreciada porque grande ou pequena, um presente é um lembrete tangível de que a outra pessoa foi lembrada e amada.

Observações sobre linguagens do amor a serem consideradas

As cinco linguagens do amor fornecem uma ótima estrutura para entender seus relacionamentos e outras pessoas, mas não representam necessariamente exatamente como todos querem dar e demonstrar amor.

As chances são de que você se identifique fortemente com mais de uma das linguagens do amor e seu(ua) parceiro(a) e outros entes queridos também. As normas culturais e de gênero também mudaram um pouco desde que as linguagens do amor foram introduzidas pela primeira vez, e como as pessoas expressam amor e como querem ser amadas também mudou.

Embora todos tenham suas próprias maneiras de expressar amor, elas não se encaixam necessariamente em uma das cinco predefinições estabelecidas em uma época em que as mulheres eram historicamente mais propensas a servir e os homens estavam mais bem equipados financeiramente para dar presentes.

Se você está procurando uma melhor compreensão e comunicação em um relacionamento, as linguagens originais do amor podem ser um bom começo, mas existem outras ferramentas que você pode usar. Por isso, procure por pesquisas de personalidade ou entre em contato com um especialista.