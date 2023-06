‘Língua italiana é estratégica para o mundo inteiro’, diz Silli

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/06/2023 - 16:50 Compartilhe

ROSÁRIO, 23 JUN (ANSA) – O subsecretário de Relações Exteriores da Itália, Giorgio Silli, voltou à Argentina pela segunda vez em um mês e meio para participar da 84ª edição do Congresso Internacional da Sociedade Dante Alighieri em Rosário e reforçou que a língua italiana é estratégica para o mundo inteiro.

“Acredito que a língua italiana é estratégica para todo o mundo.

O italiano representa o país que foi e ainda é o berço do direito, dos direitos humanos, da história, o fulcro da evolução do continente europeu, que através da migração chegou aqui. E a língua e a cultura italiana são o acompanhamento desse ‘soft power’ representado pelas comunidades italianas no mundo”.

“Não é fácil encontrar uma ‘diáspora’ parecida com a nossa.

Somos caracterizados por um denominador comum que é o passaporte italiano, ou em qualquer caso a descendência italiana”, explica Silli, que mantém a delegação para os italianos no exterior.

“No entanto, os italianos no exterior são muito diferentes uns dos outros, os ítalo-canadenses são diferentes dos ítalo-argentinos, assim como são distintos dos ítalo-australianos, mas todos compartilham esse desejo de manter sua identidade italiana” A respeito da distração da Itália em relação à América Latina, o subsecretário comenta: “Talvez se desse por certo que a relação com a comunidade italiana no exterior, e com os países da América Latina, sobretudo a Argentina, poderia continuar indefinidamente sem cultivá-la. Mas qualquer relação humana, seja de amizade, de amor ou de casal, se não for cultivada é claro que corre o risco de se desgastar. Estivemos pouco presentes ultimamente. Claro, não tenho a presunção de dizer que eu ou este governo somos melhores no geral do que os outros, porém, vamos tentar estar lá”.

Por fim, Silli destacou que “esta é a segunda vez que venho à Argentina em um mês e meio e, pelo menos espero que minha presença comunique uma espécie de disponibilidade e amor para com nossas comunidades italianas no exterior”. (ANSA).

