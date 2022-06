Linebacker Gabriel Oliveira é o novo reforço do Galo FA Jogador tem longa passagem no futebol americano de Minas Gerais

A menos de uma semana para a estreia no wild card do Campeonato Mineiro, o Galo FA anunciou a contratação do 19º reforço para a temporada 2022. Trata-se do linebacker Gabriel Oliveira, que tem passagens pelo Sada Bulldogs, América Locomotiva e Sada Cruzeiro.





Em um vídeo curto de apresentação divulgado no Instagram do Galo FA, Gabriel Oliveira mostrou-se muito empolgado com a oportunidade de defender as cores do time preto e branco.

“Este ano serei mais um lutando para trazer mais títulos para o Galo FA, engrandecer o nome da equipe cada vez mais no esporte nacional. Aqui é Galo!”, afirmou o atleta.

Nesta temporada, o Galo FA vai disputar o Campeonato Mineiro, a Liga Mineira de FA, a Taça Brasil de FA, a Liga BFA e o Campeonato Brasileiro promovido pela Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA).

O Galo FA estreia na temporada no próximo sábado (18/6), às19h, contra o Ipatinga Tigres pelo wild card do Campeonato Mineiro. A partida será realizada no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima.

Na Liga BFA, o Galo FA estreia contra America Big Riders, do Rio de Janeiro, na última semana de junho.

Elenco reforçado

Além de Gabriel Oliveira, o Galo FA já havia anunciados outros 18 reforços para a temporada. Para o setor de ataque, o time contratou Notorious, Thales Oliveira (Bigbaby) e Félix Azambuja na linha ofensiva, o quarterback Marco Aguinaga, os wide recivers Vitor Rhoden e Daniel Martins além de Nicholas Sandoval e Victor Quintas como centers. Na linha de defesa, a equipe alvinegra anunciou os defensive backs Arthur de Lucca e Arthur Rios; Pedrão e Roberto Schor na defensive Line e o special teams será complementado com as chegadas dos linebackers Vini, China e JC Pimenta. Por fim, chegaram ao time mineiro o defensor Brandão e o offensive line Marcos Guerra. No início desta semana, a equipe alvinegra acertou a contratação do norte-americano Tyren Chaquile Quinn, que pode atuar como free Stafety ou cornerback.

Recentemente, o Galo FA também renovou com o running back norte-americano Parris Lee. O atleta foi um dos grandes destaques da equipe nas temporadas 2018 e 2019.

