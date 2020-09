Lindt & Sprüngli inauguram fonte de chocolate de nove metros de altura

O grupo suíço Lindt & Sprüngli inaugurou nesta quinta-feira (10) uma fonte de chocolate de nove metros de altura em sua nova chocolateria, perto de Zurique (nordeste), que tem a intenção de ser uma vitrine para melhorar sua imagem em meio ao choque econômico provocado pela pandemia de covid-19.

Com a forma de uma batedeira de bolo e sobre um enorme fluxo de chocolate, a gigantesca fonte fica no centro de um novo complexo no qual a empresa suíça espera receber cerca de 350 mil visitantes por ano.

O tenista Roger Federer, que é embaixador da marca, o presidente do grupo, Ernst Tanner, o ministro das Finanças, o conselheiro federal Ueli Maurer, puseram juntos a enorme fonte de chocolate para funcionar.

O engenhoso monumento fez surgir os primeiros aromas agridoce deste centro, que ainda guarda um museu, uma oficina de chocolate, uma cafeteria, e também uma enorme tenda que oferece toda a sua linha de produtos.

“É uma atração que ninguém esquecerá depois de visitar o centro”, afirmou Tanner em uma entrevista à AFP durante a inauguração, destacando que o objetivo era criar “algo único” que apresentasse sua marca por todo os lugares, “desde essa pequena surpresa até a barra de chocolate”.

Com sede em Kilchberg, às margens do Lago de Zurique, esta “casa do chocolate” recebeu um investimento de 100 milhões de francos suíços (cerca de 109 milhões de dólares), e tem o objetivo de servir como um imã para os turistas que visitam o país europeu.

