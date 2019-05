Lindoso desencanta em vitória e pede para Inter não subestimar Paysandu

Em noite de Paolo Guerrero, Rodrigo Lindoso marcou seu primeiro gol com a camisa do Internacional na vitória por 3 a 1 diante do Paysandu, na noite desta quinta-feira, no Beira-Rio, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O volante destacou a força do elenco colorado ao aproveitar as chances criadas e pediu atenção para o duelo de volta, em Belém.

“A gente tá numa sequência boa, mostrando a força dentro de casa. Não foi um dos melhores jogos, mas foi cirúrgico em alguns momentos. Poderia ter feito mais gols. Tentar um placar mais elástico. Tem que manter a atenção na volta”, afirmou Rodrigo Lindoso.

O jogador aproveitou para comemorar o gol feio no triunfo colorado: “Feliz pelo gol, mais feliz ainda pela vitória. No geral, a equipe está de parabéns. O importante é que cumprimos bem o nosso papel”, concluiu.

Assim como o volante, Nonato também pediu pés no chão no jogo de volta. “Claro que abrimos uma boa vantagem, mas não tem nada ganho. Agora, vamos focar na equipe do Santos, e depois pensar na Copa do Brasil, para se classificar”, completou.

Como Nonato antecipou, o Internacional volta às atenções para o Brasileirão. O time gaúcho enfrenta o Santos no domingo, às 16h, na Vila Belmiro. Atualmente, a equipe de Odair Hellmann ocupa a quinta colocação, com nove pontos, contra 13 do líder Palmeiras.