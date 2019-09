Lindoso aposta na sua boa fase no Inter para ‘atacar’ Flamengo na quarta-feira

Rodrigo Lindoso é uma das armas do Internacional para o jogo de quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com três gols marcados na competição, o volante está confiante na possibilidade de voltar a marcar contra o rival, assim como fez na Copa Libertadores.

“Minha função de origem era meia. Depois virei primeiro volante, mas sempre gostei de pisar na área e estar perto do gol. Ali ocorrem as coisas boas. Sempre fui feliz nos clubes que passei e fiz gols. O treinador pede para cumprir função. Há as bolas paradas. Estou feliz individualmente, mas, independente de quem faça a vitória, é coletiva. O gol é de todos”, disse o atleta, em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

Autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, no último domingo, no Beira-Rio, Lindoso considera o próximo duelo com o Flamengo totalmente diferente do ocorrido nas quartas de final da competição sul-americana, na qual a equipe carioca acabou eliminando o time gaúcho. “Passa muito pela estratégia que montaremos, mas claro que tem que ser diferente do jogo da Libertadores. Se quisermos seguir vivos, este jogo é importante. É um novo jogo, uma nova história”, afirmou.

NONATO ASSINA ATÉ 2023 – A diretoria do Internacional anunciou nesta segunda-feira a compra dos direitos econômicos de Nonato. Vindo do São Caetano, o meio-campista assinou contrato até 31 de dezembro de 2023.

Em meados do ano passado, Nonato chegou nas categorias de base do Inter, após disputar o Paulista pelo São Caetano. Passou a integrar o time profissional em 2019, quando assumiu a titularidade, mas perdeu espaço. Ele soma 38 jogos pelo clube gaúcho, com dois gols marcados. Recuperado de lesão no tornozelo direito, ele está à disposição para o duelo com o Flamengo.

A equipe gaúcha ocupa o quarto lugar do Brasileirão, com 36 pontos, nove atrás dos flamenguistas, que lideram a competição de forma isolada.