Lindbergh Farias e Gilvan da Federal batem boca durante comissão de Segurança

A reunião da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, desta terça-feira, 29, foi marcada pelo bate boca entre os parlamentares Lindberg Farias (PT-RJ) e Gilvan da Federal (PL-ES), que precisam ser contidos por colegas.

O colegiado ouviu o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a respeito das ações da pasta para a área de segurança. Os ânimos entre os dois deputados se exaltaram depois que Gilvan da Federal criticou o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a quem chamou de “descondenado”.

O parlamentar da oposição ainda disse que a gestão do petista está “importando corrupto”, em referência ao caso do asilo concedido à ex-primeira-dama do Peru Nadine Heredia, condenada por lavagem de dinheiro.

Em seguida, Lindberg pediu a palavra e afirmou que os deputados não podem desrespeitar as autoridades, e chamou Gilvan de “desqualificado”, lembrando que o parlamentar havia recentemente desejado a morte do presidente.

Gilvan se exaltou após a fala do deputado governista e partiu para cima dele, que também se levantou e foi em direção ao parlamentar do PL.

Ambos precisaram ser contidos por colegas e o presidente da comissão, Paulo Bilynskyj (PL-SP), acionou os policiais legislativos.