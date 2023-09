Linda Evangelista revela ter sido abusada pelo ex-marido

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/09/2023 - 15:09 Compartilhe

A modelo canadense Linda Evangelista, 58 anos, é uma das participantes da série documental ‘As Supermodelos’, da Apple TV+, e fez revelações surpreendentes sobre a sua vida pessoal nos tempos em que brilhava nas passarelas.

Em um de seus relatos, a estrela do mundo da moda revelou ter sido abusada pelo ex-marido, Gérald Marie, ex-chefe da tradicional agência Elite Models.

Evangelista descreveu como foi viver um relacionamento abusivo e as dificuldades para pôr fim ao drama.

“Aprendi que talvez estivesse no relacionamento errado. É mais fácil falar sobre uma relação abusiva do que sair dela. Eu entendo disso, porque vivi isso. Se fosse apenas uma questão de dizer: ‘Quero o divórcio…’ mas não funciona assim”, desabafou ela.

Os dois foram casados de 1987 a 1993.

“Nos casamos quando eu tinha 22 anos e eu me livrei aos 27. Ele me deixou ‘sair’ desde que ficasse com tudo. Mas eu estava a salvo e consegui minha liberdade”, revelou.

O convívio com Gérald Marie representou um drama não somente para Linda Evangelista. Em 2020, ele foi acusado de violação e abuso sexual por outras sete mulheres. Linda contou que foi a força delas que lhe deu coragem para também expor a violência que sofreu.

“Graças ao poder de todas essas mulheres que se apresentaram, Deus as abençoe, isso me deu coragem agora para falar”, afirmou.

O documentário ‘As Supermodelos’ é protagonizado por Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford e Christy Turlington. A série tem data prevista de estréia na próxima quarta (20).

A escolha dos nomes para o documentário não foi à toa. as modelos eram referências no mundo da moda dos anos 1980 e 1990.

A produção pretende mostrar a trajetória dessas quatro mulheres e como elas mudaram o mundo da moda

