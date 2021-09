Linda Evangelista afirma estar ‘brutalmente desfigurada’ após procedimento estético

Linda Evangelista, uma das maiores top model dos anos 1990, fez um desabafo em suas redes sociais. A modelo afirmou estar “brutalmente desconfigurada” por causa de um raro efeito colateral de um procedimento estético. A supermodelo, de 56 anos, escreveu uma declaração em que justificava seu comportamento “recluso” a um procedimento que a desfigurou.

De acordo com a top model, ela havia se submetido a um procedimento chamado CoolSculpting para ‘diminuir’ suas células de gordura, mas, em vez disso, o procedimento supostamente ‘aumentou’ suas células de gordura.

“Hoje dei um grande passo para corrigir um erro que sofri e guardei para mim mesmo por mais de cinco anos. Para meus seguidores que se perguntam por que eu não tenho trabalhado enquanto as carreiras de meus colegas têm prosperado, a razão é que eu fui brutalmente desfigurada pelo procedimento CoolSculpting de Zeltiq, que fez o oposto do que prometia. [o procedimento] Aumentou, não diminuiu, minhas células de gordura e me deixou permanentemente deformada, mesmo depois de passar por duas cirurgias corretivas dolorosas e malsucedidas. Fui deixada, como a mídia descreveu, ‘irreconhecível'”.

Linda alegou que não foi devidamente avisada sobre os potenciais efeitos colaterais associados ao procedimento. “Eu desenvolvi hiperplasia adiposa paradoxal ou HAP, um risco do qual eu não tinha conhecimento antes de fazer os procedimentos”, escreveu a modelo. “O PAH não apenas destruiu meu meio de vida, mas também me enviou a um ciclo de profunda depressão, profunda tristeza e as profundezas da auto-aversão”, continuou.

Evangelista explica que os efeitos colaterais impactaram em sua vida social: “No processo, tornei-me um reclusa. Com este processo, estou avançando para me livrar da minha vergonha e ir a público com a minha história ‘, continuou ela. Estou tão cansada de viver assim. Eu gostaria de sair pela minha porta com a mão erguida, apesar de não parecer mais eu mesma”.

