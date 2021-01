Lincoln é bloqueado no Twitter por jornalista e atacante brinca com situação; confira O atacante do Flamengo foi bloqueado após questionar uma informação do Paparazzo Rubro-Negro

O atacante do Flamengo Lincoln teve sua conta no Twitter bloqueada pelo jornalista Paparazzo Rubro-Negro após o atleta criticar uma apuração do jornalista na rede social. Em resposta ao bloqueio, Lincoln tuitou uma foto com a legenda “a dancinha, a dancinha” e emojis de risos, relembrando um vídeo do Paparazzo durante uma partida do Flamengo.

O atacante questionou um tuíte feito nesta quinta do Paparazzo Rubro-Negro que dizia que os dirigentes do Flamengo e Lincoln estariam assinando a transferência do jogador para o Vissel Kobe, do Japão, time onde joga o meia espanhol Iniesta. No post, o jornalista ainda dizia que a transferência era um “empréstimo com obrigação de compra por meta”. Lincoln respondeu este tuíte com “sempre mal informado”.

Pouco tempo depois, o jornalista deletou a postagem e bloqueou o atacante de sua conta na rede social.

Depois do bloqueio, o atacante fez um post mostrando o bloqueio de sua conta por parte do jornalista. E o Paparazzo Rubro-Negro fez um novo tuíte corrigindo a informação que seria uma venda do Lincoln e não um empréstimo com meta, apagando a postagem anterior.

Veja abaixo os tuítes originais de Lincoln e do Paparazzo Rubro-Negro:

Tuíte deletado pelo Paparazzo Rubro-Negro (Reprodução/Twitter)

Dirigentes Rubro-Negros acabam de confirmar que não é empréstimo com meta, mas sim venda do Lincoln, conforme na matéria do Léo Burlá. O Vissel Kobe decidiu pela compra. Ainda assim, o #Flamengo permanece com percentual de venda futura do jogador. #CRF pic.twitter.com/lTz3Qg9A7T — Paparazzo Rubro-Negro (@PaparazzoRN) January 14, 2021

A próxima partida do Flamengo neste Brasileirão será contra o Goiás, no dia 18, em Goiânia.

