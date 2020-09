Limite de público de Roland Garros é reduzido de 20.000 a 11.500 espectadores por dia

Roland Garros, excepcionalmente reprogramado para o outono europeu devido à pandemia de coronavírus, receberá no máximo 11.500 espectadores por dia, em vez dos 20.000 que o torneio pretendia, anunciou a Federação Francesa de Tênis nesta segunda-feira.

Além disso, os jogadores devem obrigatoriamente ficar em dois hotéis escolhidos pelos organizadores.

O complexo que vai receber o torneio, de 27 de setembro a 11 de outubro, será dividido em “três subespaços independentes entre si e autônomos do ponto de vista de recebimento de público” para respeitar a capacidade máxima fixada pelas autoridades francesas, explicou o diretor geral da FFT, Jean-François Vilotte.

O local de 12 hectares será dividido em três setores; um em torno da quadra Suzanne-Lenglen, outro ao redor da quadra Philippe-Chatrier e um terceiro em torno da quadra Simone-Mathieu.

As quadras Philippe-Chatrier e Suzanne-Lenglen comportam um máximo de 5.000 espectadores, respectivamente, e a Simonne-Mathieu, 1.500 espectadores.

Durante as classificações, não haverá público.

Por outro lado, “dois hotéis perto de Roland Garros foram reservados (…) quase exclusivamente. Todos ficarão neles, sem exceção”, explicou Guy Forget.

Os jogadores serão testados “desde a sua chegada e receberão a credencial assim que o primeiro teste negativo for declarado. Um segundo teste será realizado depois de 72 horas, e outro no quinto dia, e outro a cada cinco dias em que eles estejam no torneio”, explicou Forget.

es-tba/iga/psr/aam

Veja também