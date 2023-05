Liminha bate carro em viatura a caminho do SBT: ‘Vida que segue’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/05/2023 - 21:39 Compartilhe

O ajudante de palco do SBT Liminha levou um susto nesta quinta-feira (4), enquanto estava a caminho da emissora, em São Paulo. Segundo informações do portal “R7”, ele sofreu um acidente de trânsito na região da Lapa, na zona oeste da cidade.

Liminha dirigia seu carro, um Jeep Renegade, quando bateu em uma viatura da 1ª Companhia do 2° Batalhão de Trânsito (BPTran). Contudo, a situação não deixou feridos e, segundo a assessoria de imprensa do SBT à Agência Record, foi uma colisão leve.

O funcionário da emissora também comentou o ocorrido. “Realmente, houve um acidente de trânsito comigo agora pela manhã. Estava indo fazer o programa do Silvio [Santos], junto com a Patrícia Abravanel. E eu me acidentei num carro da polícia”, confirmou.

Por fim, ele tranquilizou: “O meu carro, realmente, ficou um pouco danificado. E o [carro] da polícia também. Mas está tudo bem. Os policiais também estão bem. E vida que segue”.

