Liminha antecipa SBT e confirma contratação de Ana Furtado

Ailton Alves Sampaio de Lima, mais conhecido como Liminha, anunciou a contratação de Ana Furtado no SBT. O ex-assistente de palco de Silvio Santos (1930-2024) confirmou o então boato sobre a ida da apresentadora para a emissora da Anhanguera em uma postagem feita nas redes sociais.

Na gravação, a esposa de J.B. Oliveira, o Boninho, aparece ao lado de Liminha no estacionamento do canal. Ele, por sua vez, deu boas-vindas à comunicadora, antes mesmo de ela ou o SBT comentarem sobre as negociações.

O assistente de palco estendeu o desejo de boas-vindas a Boninho, que já está confirmado como contratado do canal.

“É assim aqui, agora é família. Bem-vindos!”, disse ele, abraçando a apresentadora.

Na legenda, o funcionário reforçou que os ex-contratados da Globo agora fazem parte do SBT. “Muito bom, muito gostoso encontrar com esses dois grandes artistas da TV, que agora fazem parte da família SBT. Vem para cá, Ana Furtado e Boninho, estamos de braços abertos pra vocês, sejam bem-vindos”, declarou.

Até o momento, Boninho está destinado a comandar uma nova temporada do “The Voice Brasil” com Tiago Leifert na emissora. Já Ana Furtado estaria cotada para assumir o lugar de Chris Flores no reality show “Fábrica de Casamentos”.

Assista ao vídeo abaixo: