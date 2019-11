Lima vai receber a final da Copa Libertadores no lugar de Santiago

Lima vai receber a final em jogo único da Copa Libertadores da América 2019 entre River Plate e Flamengo no lugar de Santiago, anunciou nesta terça-feira a Conmebol, no momento em que continua a crise social no Chile que deixou até agora 20 mortos.

“Novas circunstâncias de força maior e ordem pública, analisadas e avaliadas com prudência, considerando a segurança dos jogadores, do público e das delegações, motivaram a decisão de levar a final da Copa Conmebol Libertadores 2019 a Lima, Peru, e manter a data de 23 de novembro”, destacou a entidade que rege o futebol sul-americano em um comunicado.

“A escolha do novo cenário se baseia na oferta do governo do Peru e nas garantias de segurança que foram dadas”, acrescentou a entidade.

A decisão da Conmebol, em conjunto com os presidentes dos clubes finalistas e das associações de Argentina, Brasil e Chile, foi tomada como consequência da inusitada crise social enfrentada pelo governo do presidente Sebastián Piñera há duas semanas.

