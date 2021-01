Lima explode contra a arbitragem após derrota do Ceará

O fim de semana termina com gosto amargo para o Ceará. Na Arena Castelão, o Vozão acabou superado pelo Bragantino e não deu sequência a esperada série de vitórias que foi projetada pelo time.

+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Na saída de campo, o atacante Lima, que marcou o único gol da equipe, escolheu a arbitragem como um dos motivos para colocar o peso da derrota.

‘Infelizmente, uma derrota complicada em casa. Arbitragem completamente abaixo. Não é o primeiro jogo que deixam a desejar. Não estamos aqui de brincadeira. Estão dando umas faltas contrárias. Creio que não foi pênalti no Artur’, afirmou ao Premiere.

Com o revés dentro de casa, o Ceará fica na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também