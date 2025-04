Lima Duarte relembra situação curiosa com Ivete Sangalo: ‘Às 4h30 da manhã’

O ator Lima Duarte, 95 anos, relembrou uma situação muito curiosa ocorrida com ele há muitos anos, envolvendo Ivete Sangalo, 52, e compartilhou com seus seguidores, através dos Stories do Instagram, nesta terça-feira, 15.

O veterano contou que, certa vez, recebeu uma ligação inesperada da baiana durante a madrugada. Ele resgatou o momento em que participava das gravações de um projeto em Juazeiro, na Bahia, terra da cantora.

Regina Casé foi a responsável por intermediar o contato entre os dois artistas. Ela falava com a baiana por telefone, durante a madrugada, quando Ivete pediu para conversar com o ator.

“Eu estava filmando em Juazeiro, na Bahia, ia saindo do hotel e a Regina Casé virou e disse ‘Lima, a Ivete Sangalo quer falar com você’. Eu falei ‘A Ivete? O que ela quer falar comigo às 4h30 da manhã”, disse o ator, que ficou surpreso com a situação.

Lima explicou que a cantora havia acabado de fazer um show, sem especificar em que lugar do Brasil, e contou para ele que ela morava na cidade em que ele estava.

“Você é daqui? Que maravilha! Essa cidade vai ficar mais bonita para mim”, respondeu o artista, acrescentando que chegou a ver a casa onde a artista morava.