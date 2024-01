Lima Duarte relembra antiga vinheta de fim de ano da Globo e homenageia colegas que já morreram

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/01/2024 - 13:55 Para compartilhar:

O ator e diretor Lima Duarte, 93 anos, relembrou a gravação de uma antiga vinheta de fim de ano da TV Globo, emissora da qual segue contratado, em um vídeo postado em suas redes sociais. Segurando uma taça de vinho tinto e ao lado de uma das filhas, Lima brincou, a respeito da música Um Novo Tempo: “para mim não é esse novo tempo. Para mim é velho”, disse, sobre o tempo de vida e de emissora.

Depois, Lima disse que tem uma foto da gravação da primeira vinheta de fim de ano da Globo da qual ele participou. Naquele ano, o vídeo foi gravado ao ar livre, no Largo do Boticário, no Rio de Janeiro.

Ao relembrar a gravação, o ator fez uma triste constatação: “o duro é contar os mortos. São tantos! Tão queridos”, disse, sobre os antigos colegas da Globo que já se foram. “Qualquer dia eu mostra a fotografia”.

No final, Lima levanta a taça de vinho e faz um brinde aos atores já mortos. “A eles!”, diz.

Na vinheta gravada no Largo do Boticário, já em cores, aparecem atores como Tarcísio Meira, Marília Pêra, Cláudio Marzo, Chico Anysio, Sandra Bréa, Felipe Carone, Flávio Migliaccio, Paulo José e Milton Gonçalves, entre os que já morreram.

Lima Duarte estreou na TV Globo em 1973, ano da vinheta ao qual ele se referiu, no papel do vilão Zeca Diabo, na novela O Bem-Amado, de Dias Gomes. De lá para cá, esteve em outras inúmeras importantes produções, entre elas, O Rebu, Pecado Capital, Pai Herói, Paraíso, Roque Santeiro, O Salvador da Pátria, Meu Bem, Meu Mal, Fera Ferida e A Indomada.

A última participação de Lima Duarte na Globo foi nos capítulos iniciais de Além da Ilusão, produzida em 2022. O ator estava cotado para participar de Terra e Paixão, mas a menos de um mês do fim da novela das nove, ele ainda não apareceu no ar.

