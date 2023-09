Lima Duarte comemora título do São Paulo na Copa do Brasil nas redes

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/09/2023 - 18:50 Compartilhe

Lima Duarte usou seu perfil no Instagram para comemorar o título do São Paulo, time do qual é torcedor, após o empate conquistado no jogo de volta da final da Copa do Brasil contra o Flamengo neste domingo, 24. “São Paulo campeão da Copa do Brasil 2023!”, vibrou.

No vídeo, o ator de 93 anos simula uma conversa ao telefone, fazendo referências ao jogo: “Não estou triste, ao contrário. Eu fiquei triste por você, porque pensei que fosse um pouquinho melhor… Parecia um bando de moleques perdidos…. O meu [time] eu sei o que é. O meu é o que é, o máximo!… Não estou, lamento por você, que deve estar até de cama, hoje. Desculpa, hein. Um abraço, querido!”.

Selton Mello, também torcedor do São Paulo, fez um comentário na postagem, acompanhado por um emoji de coração: “Mestre Lima!”

Outros artistas sãopaulinos também fizeram menção à final. Henri Castelli postou uma foto dentro de avião no aeroporto de Sinop usando um casaco do São Paulo. Já o empresário e apresentador Roberto Justus mostrou uma foto ao lado da filha, Rafa Pinheiro Justus, partindo em direção ao estádio do Morumbi de helicóptero.

