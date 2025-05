Lima Duarte comemora aniversário da filha com dança: ‘Afeto e memórias’

Monica Maluf, filha de Lima Duarte, comemorou aniversário nesta quarta-feira, 14. A data foi celebrada de forma especial ao lado do ator, com muita dança e bom humor.

No Instagram, Lima compartilhou um vídeo dançando com a filha ao som de O Bêbado e a Equilibrista, de Elis Regina. No local, havia uma mesa com bolo, vinho e taças.

Na legenda, o ator, de 95 anos, declarou: “Dançando com a minha filha, que completa mais um ano de vida hoje. Nesta dança, não foram apenas passos, foram afeto e memórias por uma vida vivida juntos. Parabéns!”

Além de Monica, o ator é pai de Pedro, de Júlia — que morreu em 2024, aos 46 anos — e de Débora, cuja paternidade ele assumiu durante o casamento com Marisa Sanches, embora ela seja filha de um relacionamento anterior da ex-mulher.