Lily James teria sido pivô de separação de par romântico em filme, diz jornal

Lily James está envolvida novamente em um escândalo extraconjugal. Após ela ser flagrada beijando o ator Dominic West, que é casado e pai de cinco filhos, o jornal Daily Mail noticiou que ela foi o motivo do fim do relacionamento de Armie Hammer, colega de elenco no filme ‘Rebecca – A Mulher Inesquecível’.

O término do casamento de dez anos de Hammer com a jornalista Elizabeth Chamber foi anunciado no mês de julho. A mãe dos dois filhos do ator postou uma foto e falou que eles seguiram suas jornadas separados. Porém, para a imprensa britânica o fim do casamento foi mais conturbado do que o ex-casal diz.

Fontes ligadas ao ator dizem que o casamento entrou em crise após a jornalista encontrar mensagens apaixonadas no celular do então marido. As mensagens e cartas seriam assinadas por uma mulher chamada Adeline, que seria o nome usado por Lily nos bastidores do filme.

É comum que os astros de hollywood adotem outros nomes nos sets de gravação para manter os fãs e curiosos longe. No caso, Adeline é o nome de outra personagem da escritora Daphne du Maurier, autora da obra que inspirou ‘Rebecca’.

A fonte do Dailymail ainda relata que o clima entre os dois sempre foi de flerte. No longa os dois interpretam um par romântico.

“Ela nunca foi discreta”, conta a fonte. “E ele também demonstrou interesse, sem dúvidas. Eles ficavam se tocando o tempo todo e trocando olhares. Aí as coisas finalmente estouraram quando a Elizabeth encontrou essas mensagens apaixonadas entre o Hammer e essa mulher que assinava como Adeline”.

O Daily Mail diz que a esposa do ator encontrou as mensagens no fim do ano passado, ficou devastada, mas decidiu dar uma chance ao marido. Os dois teriam feito terapia de casal e tentado dar uma nova chance ao relacionamento, mas não foi possível e no último mês de julho os dois fizeram o anúncio do término

