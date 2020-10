Lily Allen faz parceria com marca de brinquedos eróticos e lança seu próprio exemplar

A cantora Lily Allen não tem vergonha de falar sobre sua vida sexual. Em sua autobiografia “My Thoughts Exactly”, a artista disse que recomenda fortemente os produtos da marca Womanizer, conhecida por brinquedos eróticos femininos. Depois da declaração, a marca procurou Lily para oferecer uma parceria, e ela aceitou.

“Estou muito animada para revelar algo em que venho trabalhando com uma das minhas marcas favoritas. Meu próprio brinquedo sexual! O Liberty está disponível em todos os lugares agora. Womanizer mudou minha vida e eu queria compartilhar minha experiência”, escreveu Lily no Twitter.

Ela também disse que o exemplar promete “orgasmos transformadores”, e que as mulheres não devem se envergonhar de sua sexualidade e de conhecer o próprio corpo. “Se eu quiser um orgasmo garantido, com certeza vou buscar meus brinquedos […] Todos nós merecemos nosso prazer. Espero que este pequeno brinquedo ajude você a fazer isso!”, finalizou. O objeto foi batizado de “The Liberty”, e custa cerca de R$ 654.

I'm really excited to reveal something I've been working on with one of my favourite brands @womanizerglobal… My very own sex toy! The Liberty is available everywhere now. Womanizer changed my life, and I wanted to share my experience. https://t.co/i7ebnhXUXt pic.twitter.com/uLLghHEZs1

