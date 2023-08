Lily Allen conta que perdeu a virgindade com brasileiro aos 12

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/08/2023 - 23:49 Compartilhe

Recentemente, Lily Allen fez uma revelação curiosa sobre o início de sua vida sexual. Em entrevista ao podcast “Life is a Beach”, a cantora revelou que perdeu a virgindade, por volta dos 12 anos, com um brasileiro chamado Fernando.

O episódio teria acontecido durante uma viagem de família ao Brasil. Ela estava acompanhada de seu pai, o ator Keith Allen, e seu irmão, o também ator Alfie Allen.

A cantora de “Smile” contou que, em uma noite, foi ao quarto do rapaz e não voltou. Seu pai, que havia passado pelo quarto para checá-la, se desesperou ao perceber que Lily não estava lá.

“Acordei no dia seguinte e havia policiais por todo o hotel. Eles estavam vasculhando a praia, tinham camisetas, e diziam: ‘É isso que ela estava vestindo?’ As pessoas pensaram que eu tinha me afogado. Não tive coragem de dizer: ‘Não, só estava perdendo minha virgindade'”, contou, em meio a risadas.

Na sequência, ela ainda explicou que nunca mais falou com Fernando. “Foi um pouco traumatizante. Eu não fiz sexo por um tempo depois daquilo”, confessou.

Atualmente, ela é casada com o ator David Harbour, conhecido por interpretar o xerife Hop em “Stranger Things”.

