Lille vence Reims no fim (2-1) e alcança PSG na liderança da Ligue 1

Com um gol nos acréscimos do jovem americano Jonathan David (90+1), o Lille derrotou o Reims por 2 a 1 e se igualou ao Paris Saint-Germain na liderança da Ligue 1, em uma rodada em que o Rennes venceu o dérbi bretão.

Com esta vitória, o Lille soma 42 pontos, os mesmos do PSG, embora ambos possam ser ultrapassados pelo Lyon se este vencer o Metz (12º), no último jogo da 20ª rodada.

O Lille sofreu para derrotar o Reims, que abriu o placar com um gol do kosovar Arber Zeneli no primeiro tempo (36).

Jonhatan Bamba empatou para o time da casa assim que o segundo tempo começou, embora o Lille não tenha conseguido completar a recuperação até que David marcou nos descontos.

O Rennes também venceu de virada: 2 a 1 em sua visita ao Brest. O resultado lhe permitiu chegar mais perto da luta pelas posições no alto da tabela.

Um gol de pênalti de Clement Grenier aos 77 minutos deu a vitória aos visitantes.

O Brest havia aberto o placar aos 4 minutos, por meio de Franck Honorat, e Benjamin Bourigeaud (7) empatou pouco depois.

O Rennes vinha de dois empates seguidos, contra o Nantes (0-0) e o Lyon (2-2), e com o resultado deste domingo consegue a sua primeira vitória de 2021, uma semana antes de receber o Lille.

Com 36 pontos, o Rennes (5º) ultrapassa em número de pontos o Monaco (4º), que na sexta-feira venceu como visitante o Montpellier (8º) por 3 a 2.

O Brest permanece na décima primeira posição.

O Nantes (17º) continua sem vencer após três jogos sob o comando do ex-técnico da seleção francesa, Raymond Domenech, depois de empatar em 1 a 1 com o Lens (9º).

Já o Bordeaux goleou o Nice (14º) por 3 a 0 fora de casa e segue na primeira metade da tabela (8º) e o Strasbourg (13º) conquistou uma importante vitória na luta pela permanência: 1 a 0 contra o Saint-Etienne (16º).

— Jogos da 20ª rodada da Ligue 1 (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Montpellier – Monaco 2 – 3

– Sábado:

Olympique de Marselha – Nîmes 1 – 2

Angers – PSG 0 – 1

– Domingo:

Brest – Rennes 1 – 2

Nice – Bordeaux 0 – 3

Nantes – Lens 1 – 1

Strasbourg – Saint-Etienne 1 – 0

Lille – Reims 2 – 1

(17h00) Lyon – Metz

. adiado

Lorient – Dijon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 42 20 13 3 4 44 11 33

2. Lille 42 20 12 6 2 35 15 20

3. Lyon 40 19 11 7 1 39 18 21

4. Monaco 36 20 11 3 6 39 29 10

5. Rennes 36 20 10 6 4 30 22 8

6. Olympique de Marselha 32 18 9 5 4 26 18 8

7. Angers 30 20 9 3 8 25 31 -6

8. Bordeaux 29 20 8 5 7 23 21 2

9. Lens 28 19 8 4 7 29 29 0

10. Montpellier 28 20 8 4 8 33 35 -2

11. Brest 26 20 8 2 10 31 36 -5

12. Metz 25 19 6 7 6 20 18 2

13. Strasbourg 23 20 7 2 11 29 32 -3

14. Nice 23 19 6 5 8 22 28 -6

15. Reims 21 20 5 6 9 28 31 -3

16. Saint-Etienne 19 20 4 7 9 20 30 -10

17. Nantes 18 20 3 9 8 20 32 -12

18. Nîmes 15 20 4 3 13 16 41 -25

19. Dijon 14 19 2 8 9 12 26 -14

20. Lorient 12 19 3 3 13 20 38 -18

