Lille vence Monaco (2-1) e sobe para 3º na Ligue 1; Marselha perde para Auxerre

O Lille derrotou o Monaco neste sábado (22) por 2 a 1, no estádio Pierre-Mauroy, e subiu provisoriamente ao terceiro lugar da Ligue 1 francesa, enquanto aguarda o jogo do Nice, no domingo, pela 23ª rodada.

Uma dobradinha do ponta islandês Hakon Haraldsson (22′ e 42′) deu a vitória ao time do norte de França, que está nas oitavas de finais da Liga dos Campeões, e ocupa agora a terceira posição no campeonato francês, que dá acesso direto à próxima edição da principal competição europeia de clubes.

Esta vitória reforça o moral dos jogadores comandados pelo técnico Bruno Genesio antes da próxima visita ao Parque dos Príncipes onde vai encarar o líder Paris Saint-Germain e do confronto de ida e volta na Champions contra o Borussia Dortmund.

Eliminado da Liga dos Campeões na terça-feira, o Monaco tentou o empate neste sábado, mas o máximo que conseguiu foi diminuir a diferença com o gol do atacante japonês Takumi Minamino (45’+1).

A equipe do Principado cai uma posição (5ª) após este sexto jogo seguido sem vencer fora de casa no campeonato.

O treinador do Monaco, Adi Hütter, lamentou “uma derrota que dói porque o Lille está lutando para disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada”, embora o treinador austríaco tenha especificado que a temporada “não acabou”.

Outro grande que tropeçou esta semana é o Olympique de Marselha, que deixou boa parte das suas esperanças em Auxerre de pelo menos incomodar até o final da temporada, o líder isolado PSG, que tem 10 pontos de vantagem antes de visitar o Lyon, neste domingo.

O Auxerre, que já havia vencido no primeiro turno no estádio Vélodrome, coqnuistou a vitória graças a um bom chute de Gaëtan Perrin (34′) e a uma dobradinha do zagueiro e capitão brasileiro Jubal Júnior (77′ de pênalti cometido por Gerónimo Rulli e 90’+1).

A expulsão, aos 63 minutos, do zagueiro canadense Derek Cornelius, quando a sua equipe perdia por apenas um gol de diferença, tampouco ajudou o time de Marselha.

O Auxerre, que não vencia desde 24 de novembro, subiu para a décima posição.

Antes da partida houve confrontos entre torcedores das duas equipes: catorze pessoas ficaram feridas, duas das quais tiveram de ser levadas para o hospital.

Na parte inferior da tabela, o Saint-Étienne (16º) deixou escapar dois valiosos pontos nos acréscimos diante do Angers (3-3).

— Jogos da 23ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Rennes – Reims 1 – 0

– Sábado:

Lille – Monaco 2 – 1

Saint-Etienne – Angers 3 – 3

Auxerre – Olympique de Marselha 3 – 0

– Domingo:

(11h00) Nantes – Lens

(13h15) Nice – Montpellier

Strasbourg – Brest

Le Havre – Toulouse

(16h45) Lyon – PSG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 56 22 17 5 0 59 20 39

2. Olympique de Marselha 46 23 14 4 5 50 29 21

3. Lille 41 23 11 8 4 38 23 15

4. Nice 40 22 11 7 4 44 27 17

5. Monaco 40 23 12 4 7 45 31 14

6. Lyon 36 22 10 6 6 40 27 13

7. Strasbourg 33 22 9 6 7 37 32 5

8. Lens 33 22 9 6 7 25 22 3

9. Brest 32 22 10 2 10 35 38 -3

10. Auxerre 28 23 7 7 9 34 37 -3

11. Toulouse 27 22 7 6 9 23 25 -2

12. Angers 27 23 7 6 10 26 34 -8

13. Rennes 26 23 8 2 13 30 32 -2

14. Reims 22 23 5 7 11 26 35 -9

15. Nantes 21 22 4 9 9 25 39 -14

16. Saint-Etienne 19 23 5 4 14 23 53 -30

17. Le Havre 17 22 5 2 15 18 43 -25

18. Montpellier 15 22 4 3 15 21 52 -31

