Lille vence Le Havre com hat-trick de Jonathan David

Um hat-trick do atacante canadense Jonathan David deu a vitória ao Lille sobre o Le Havre por 3 a 0 neste sábado (17), pela 22ª rodada do Campeonato Francês, no estádio Pierre-Mauroy.

Com o resultado, o Lille chega a 38 pontos e sobe provisoriamente para a terceira posição na tabela, à espera dos jogos de Monaco (38 pontos) e Brest (37 pontos), no domingo.

O time do técnico Paulo Fonseca também se colocou um ponto atrás do Nice (2º), que na sexta-feira foi derrotado pelo Lyon por 1 a 0.

Embora Fonseca não fale abertamente sobre classificação para a Liga dos Campeões, o Lille permanece em condições de terminar o campeonato entre os quatro primeiros colocados.

A vitória sobre o Le Havre permite à equipe do norte da França se juntar ao Paris Saint-Germain como o melhor mandante da competição (26 pontos), com oito vitórias em 11 jogos.

O resultado positivo deste sábado veio graças à eficiência de Jonathan David, que conseguiu seu segundo hat-trick na Ligue 1, depois de marcar três vezes no empate em 3 a 3 com o Lyon na temporada passada.

Reserva há uma semana no Parque dos Príncipes, o atacante justificou a confiança do treinador, que vem fazendo rodízio no ataque com o turco Yusuf Yazici na temporada.

O jogador canadense soma 11 gols no campeonato e é o vice-artilheiro ao lado de Alexandre Lacazette (Lyon) e Wissam Ben Yedder (Monaco).

— Jogos da 22ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Lyon – Nice 1 – 0

– Sábado:

Lille – Le Havre 3 – 0

(17h00) Nantes – PSG

– Domingo:

(09h00) Strasbourg – Lorient

(11h00) Rennes – Clermont





Monaco – Toulouse

Montpellier – Metz

(13h05) Reims – Lens

(16h45) Brest – Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 50 21 15 5 1 51 18 33

2. Nice 39 22 11 6 5 22 15 7

3. Lille 38 22 10 8 4 32 17 15

4. Monaco 38 21 11 5 5 40 30 10

5. Brest 37 21 10 7 4 30 18 12

6. Lens 35 21 10 5 6 27 20 7

7. Rennes 31 21 8 7 6 31 25 6





8. Olympique de Marselha 30 21 7 9 5 29 23 6

9. Reims 30 21 9 3 9 27 29 -2

10. Strasbourg 25 21 6 7 8 22 29 -7

11. Lyon 25 22 7 4 11 23 34 -11

12. Le Havre 24 22 5 9 8 23 28 -5

13. Nantes 22 21 6 4 11 22 32 -10

14. Toulouse 20 21 4 8 9 20 29 -9

15. Montpellier 19 21 4 8 9 21 27 -6

16. Lorient 19 21 4 7 10 28 42 -14

17. Metz 17 21 4 5 12 18 32 -14

18. Clermont 16 21 3 7 11 15 33 -18

