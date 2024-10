Lille vence clássico contra o Lens no Campeonato Francês

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/10/2024 - 19:02 Para compartilhar:

Depois da grande vitória sobre o Atlético de Madrid (2 a 0) no meio da semana pela Liga dos Campeões, o Lille venceu o ‘Clássico do Norte’ contra o Lens por 2 a 0 neste sábado (26), pela 9ª rodada do Campeonato Francês, que também teve o Brest derrotando o Reims por 2 a 1.

Os dois gols do Lille saíram nos acréscimos, primeiro com o canadense Jonathan David cobrando pênalti (90’+8) e depois com Mohamed Mohamed Bayo (90’+11).

O final do jogo foi marcado por momentos de tensão no campo e nas arquibancadas.

Mais cedo, o Brest de Eric Roy, que vinha de empate com o Bayer Leverkusen (1 a 1) na Champions, prolongaram a festa com a vitória sobre o Reims.

Graças aos gols de Romain Faivre (4′ de pênalti) e Mama Baldé (18′), o Brest conseguiu três pontos para continuar subindo na tabela. O time agora ocupa a oitava colocação.

Na parte de baixo, o Angers (14º) saiu da zona de rebaixamento com a vitória por 4 a 2 sobre o Saint-Étienne (15º).

— Jogos da 9ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Rennes – Le Havre 1 – 0

– Sábado:

Angers – Saint-Etienne 4 – 2

Reims – Brest 1 – 2

Lens – Lille 0 – 2

– Domingo:

(11h00) Lyon – Auxerre

(13h00) Strasbourg – Nantes

Nice – Monaco

Montpellier – Toulouse

(16h45) Olympique de Marselha – PSG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 20 8 6 2 0 25 8 17

2. Monaco 20 8 6 2 0 14 4 10

3. Olympique de Marselha 17 8 5 2 1 21 8 13

4. Lille 17 9 5 2 2 15 8 7

5. Lens 14 9 3 5 1 9 6 3

6. Reims 14 9 4 2 3 16 14 2

7. Lyon 13 8 4 1 3 14 12 2

8. Brest 13 9 4 1 4 13 15 -2

9. Rennes 11 9 3 2 4 13 12 1

10. Nice 10 8 2 4 2 16 8 8

11. Nantes 10 8 2 4 2 10 9 1

12. Strasbourg 10 8 2 4 2 16 16 0

13. Auxerre 9 8 3 0 5 11 16 -5

14. Angers 7 9 1 4 4 10 16 -6

15. Saint-Etienne 7 9 2 1 6 8 24 -16

16. Toulouse 6 8 1 3 4 7 11 -4

17. Le Havre 6 9 2 0 7 7 20 -13

18. Montpellier 4 8 1 1 6 8 26 -18

ali/iga/dr/cb

