Lille vence Brest e entra no Z3 da Ligue 1; Lyon goleia e sobe para quinto

O atacante Victor Osimhen fez o gol da vitória do Lille sobre o Brest (12º) e colocou o time na terceira posição na tabela do Campeonato Francês no duelo que abriu a 17ª rodada nesta sexta-feira.

O nigeriano, que vai aos poucos se reencontrando com o gol depois de um mês de novembro de jejum, marcou aos 16 minutos de jogo, e o clube do norte da França manteve o domínio até o fim.

Nos acréscimos (90+3), o meia Jonathan Bamba ainda perdeu um pênalti e a chance de aumentar o placar para 2 a 0.

Os três pontos colocam o Lille na 3ª posição da tabela com 28 unidades, a três do Olympique de Marselha, segundo, mas com uma partida a mais que os jogadores comandados por André Villas-Boas. O Bordeaux cai para 4º lugar mas poderá recuperar seu lugar no pódio se vencer exatamente o Marselha no domingo.

Já o Brest se manteve no meio da tabela com 21 pontos, não muito distante da zona de classificação para a Liga Europa.

– Lyon goleia –

Também nesta sexta, o Lyon (5º) não teve piedade em sua visita ao Nîmes (19º) e venceu com um contundente 4 a 0 na 17ª rodada da Ligue 1.

O atacante holandês Memphis Depay marcou duas vezes (aos 16 de pênalti e aos 64) e na segunda etapa Houssem Aouar (71) e Joachim Andersen (79) ampliaram.

O time visitante aproveitou a expulsão logo cedo do meia Theo Valls logo aos 5 minutos, e de Gaëtan Paquiez aos 40.

Com esta vitória o Lyon dá um salto importante na tabela enquanto espera as demais partidas da rodada, e pula para 5º com 25 pontos. Já o Nîmes caiu para último com 12 pontos, a três do 18º lugar que dá direito à repescagem.

O triunfo também dá confiança aos jogadores comandados por Rudi Garcia a poucos dias de enfrentar na terça o Leipzig em uma partida em que precisa vencer para ter chances de avançar às oitavas de final da ‘Champions’.

O PSG vai abrir os jogos de sábado jogando contra o Montpellier fora de casa, mas não poderá contar com o uruguaio Edinson Cavani nem com o italiano Marco Verratti.

— Jogos da 17ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

– Sexta-feira:

Lille – Brest 1 – 0

Nîmes – Lyon 0 – 4

– Sábado (horário de Brasília):

(13h30) Montpellier – PSG

(16h00) Monaco – Amiens

Nice – Metz

Strasbourg – Toulouse

Rennes – Angers

– Domingo (horário de Brasília):

(11h00) Reims – Saint-Etienne

(13h00) Nantes – Dijon

(17h00) Olympique de Marselha – Bordeaux

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 36 15 12 0 3 32 8 24

2. Olympique de Marselha 31 16 9 4 3 22 18 4

3. Lille 28 17 8 4 5 21 15 6

4. Bordeaux 26 16 7 5 4 27 17 10

5. Lyon 25 17 7 4 6 28 16 12

6. Saint-Etienne 25 16 7 4 5 20 20 0

7. Montpellier 24 16 6 6 4 20 14 6

8. Rennes 24 15 7 3 5 20 16 4

9. Angers 24 16 7 3 6 19 21 -2

10. Nantes 23 16 7 2 7 14 16 -2

11. Reims 21 15 5 6 4 11 8 3

12. Brest 21 17 5 6 6 21 20 1

13. Monaco 21 15 6 3 6 23 25 -2

14. Nice 20 16 6 2 8 21 26 -5

15. Strasbourg 18 16 5 3 8 16 21 -5

16. Dijon 16 16 4 4 8 11 18 -7

17. Amiens 16 15 4 4 7 19 28 -9

18. Metz 15 16 3 6 7 13 21 -8

19. Toulouse 12 16 3 3 10 17 31 -14

20. Nîmes 12 16 2 6 8 12 28 -16

