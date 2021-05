Lille vence Angers e conquista o Campeonato Francês pela quarta vez em sua história

O Lille venceu o Angers por 2 a 1 neste domingo, pela última rodada, e se sagrou campeão francês pela quarta vez em sua história, encerrando assim três anos de reinado do Paris Saint-Germain.

O ‘Losc’ que também foi campeão em 1946, 1954 e 2011, só dependia de si mesmo e não vacilou nesta 38ª rodada, vencendo com gols de Jonathan David e Burak Yilmaz e evitou o 10º título da Ligue 1 francesa do PSG, que terminou em segundo na tabela.

Como tem acontecido nesta temporada, Yilmaz e David marcaram os gols da vitória dos ‘Dogos’.

Aplicados e eficientes, os jogadores comandados pelo técnico Christophe Galtier abriram o placar aos 10 minutos por meio de David e o time encaminhou a vitória pouco antes do intervalo (45+1) com um pênalti convertido com calma por Yilmaz.

“Para ser campeão, é preciso fazer uma temporada extraordinária, cheia de emoções”, comemorou o técnico do Lille, Christophe Galtier após o jogo.

“Perdemos apenas três jogos. Talvez o PSG não tenha ido tão bem, mas o Lille foi muito bem” na temporada, disse o atacante Jonathan Bamba.

O sucesso de Lille se deve em parte às circunstâncias e em parte a duas figuras inspiradoras.

Christophe Galtier assumiu o time à deriva após a saída de Marcelo Bielsa na metade da temporada 2017/18.

O Lille evitou o rebaixamento e terminou em segundo atrás do PSG em sua primeira temporada completa. O time estava em quarto lugar quando a última temporada foi encerrada mais cedo devido à pandemia do coronavírus. E agora, veio o título.

– PSG vence mas é vice –

Também neste domingo, em uma partida em que Neymar perdeu um pênalti, o PSG venceu o Brest fora de casa por 2 a 0, mas precisava de um tropeço do Lille para se sagrar campeão.

Os gols foram marcados pelo argentino Ángel Di María (37) e Kylian Mbappé (71), eleito neste domingo o melhor jogador da Ligue 1 pelos seus companheiros. Ele fez 27 gols, sendo assim o maior artilheiro da competição.

O PSG vai se juntar ao Lille na fase de grupos da Liga dos Campeões juntamente com o Monaco, que terminou em terceiro, apesar de um empate sem gols com o Lens.

O Lyon, que vencia por 2 a 1 no intervalo e ocupava provisoriamente o G3, acabou perdendo por 3 a 2 para o Nice, o que o levou a terminar em quarto lugar e fora da Champions, na Liga Europa.

Ele será acompanhado pelo Olympique de Marselha de Jorge Sampaoli, quinto colocado depois de empatar em 1 a 1 com o Metz fora de casa.

O Rennes, sexto depois de vencer o Nîmes por 2 a 0, vai jogar a prévia da nova competição continental, a Liga Conferência Europa da Uefa.

Com Dijon e Nîmes rebaixados, o Nantes (18º) vai disputar o jogo que vale a promoção ou o rebaixamento contra o terceiro colocado da Ligue 2, o Toulouse.

— Resultados da 38ª rodada do campeonato francês e classificação final:

– Domingo:

Saint-Etienne – Dijon 0 – 1

Metz – Olympique de Marselha 1 – 1

Nantes – Montpellier 1 – 2

Lyon – Nice 2 – 3

Lens – Monaco 0 – 0

Strasbourg – Lorient 1 – 1

Brest – PSG 0 – 2

Rennes – Nîmes 2 – 0

Reims – Bordeaux 1 – 2

Angers – Lille 1 – 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Lille 83 38 24 11 3 64 23 41

2. PSG 82 38 26 4 8 86 28 58

3. Monaco 78 38 24 6 8 76 42 34

4. Lyon 76 38 22 10 6 81 43 38

5. Olympique de Marselha 60 38 16 12 10 54 47 7

6. Rennes 58 38 16 10 12 52 40 12

7. Lens 57 38 15 12 11 55 54 1

8. Montpellier 54 38 14 12 12 60 62 -2

9. Nice 52 38 15 7 16 50 53 -3

10. Metz 47 38 12 11 15 44 48 -4

11. Saint-Etienne 46 38 12 10 16 42 54 -12

12. Bordeaux 45 38 13 6 19 42 56 -14

13. Angers 44 38 12 8 18 40 58 -18

14. Reims 42 38 9 15 14 42 50 -8

15. Strasbourg 42 38 11 9 18 49 58 -9

16. Lorient 42 38 11 9 18 50 68 -18

17. Brest 41 38 11 8 19 50 66 -16

18. Nantes 40 38 9 13 16 47 55 -8

19. Nîmes 35 38 9 8 21 40 71 -31

20. Dijon 21 38 4 9 25 25 73 -48

