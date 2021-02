Lille só empata com o Brest, mas volta à ponta do Francês

O Lille está de volta à liderança do Campeonato Francês. Mas o tropeço diante do Brest, em casa, pode custar caro. Com o empate sem gols, o time agora soma apenas um ponto a mais do que o tricampeão Paris Saint-Germain, de Neymar e Mbappé.

Após 11 jogos seguidos anotando ao menos um gol, o ataque do Lille voltou a passar em branco. Com a cabeça no confronto importante diante do Ajax, pela Liga Europa, o líder deixou escapar dois preciosos pontos ao pouco fazer diante de um forte poderio defensivo dos visitantes.

O Lille não conseguiu repetir as boas atuações de jornadas anteriores no Estádio Pierre Mauroy e passou em branco na sua tentativa de interromper a hegemonia do PSG, curiosamente o último rival no qual o time não fez gols, em 20 de dezembro.

A tarefa dura do Lille se dá pelo fato de encarar todos os três concorrentes ao título como visitante. Vai à casa do Monaco (4.° colocado) na rodada 29, ao Parque dos Príncipes na 31.ª, encarar o vice-líder PSG, e a Lyon (3.°), na 34ª.

Na briga pela taça, o Lille foi aos 55 pontos, o PSG tem 54, o Lyon está com 52 e o Monaco, com 49.

Também neste domingo, o Monaco ficou no 2 a 2 com o Lorient, e os mandantes foram surpreendidos: o Angers levou 3 a 1 no Nantes, o Nimes fez 2 a 0 em visita ao Dijon, o Metz caiu por 2 a 1 frente o Strasburg e o Rennes levou 2 a 0 do Saint-Etienne.

Veja também