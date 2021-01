Lille e Lyon vencem e voltam a alcançar o líder PSG

Lille (2º) e Lyon (3º) resistiram bem à pressão neste domingo fora de casa na 21ª rodada, vencendo por 1 a 0 o Rennes (5º) e 5 a 0 no clássico contra o Saint-Etienne (16º), resultados que permitem que os dois acompanhem o líder Paris Saint-Germain.

As diferenças entre os times do trio líder na tabela se mantiveram assim inalteradas, já que os três venceram: o PSG lidera com os mesmos pontos que o Lille (45), mas tem um saldo de gols superior (+37 contra +21), enquanto o Lyon é o terceiro, dois pontos atrás dos dois primeiros.

O PSG colocou uma dose de pressão sobre os seus perseguidores ao vencer o Montpellier (11º) por 4 a 0 na sexta-feira, se distanciando na tabela, mas Lille e Lyon não se deixaram levar pelo nervosismo.

O Lille conquistou uma importante vitória na Bretanha no estádio Roazhon Park com um marcado aos 16 minutos pelo canadense Jonathan David, que aproveitou um rebote do goleiro para colocar sua equipe em vantagem e garantir os 3 pontos para os visitantes.

Aos 23 minutos, foi marcado um pênalti a favor do Lille, cometido sobre David, mas o bandeirinha indicou que o atacante estava impedido e o árbitro principal, após longa consulta ao VAR, decidiu cancelar sua decisão sobre a penalidade máxima.

O Lille somou sua terceira vitória consecutiva na Ligue 1, enquanto o Rennes registrou a primeira derrota no campeonato desde o início de dezembro, quando foi derrotado por 2 a 0 pelo Lens.

– Lyon volta a vencer –

Em Saint-Etienne, o Lyon venceu o clássico contra os ‘Verts’ com uma retumbante goleada de 5 a 0.

O zimbabuense Tino Kadewere fez dois gols de pé esquerdo (aos 16 e 68 minutos), e o brasileiro Marcelo também marcou duas vezes, de cabeça, com bolas alçadas na área por Leo Dubois (36 e 59).

A vitória dos visitantes foi fechada com um gol contra de Dennis Bouanga.

O Lyon se reencontra com a vitória após duas rodadas em que marcou apenas um ponto.

Sua vitória veio diante de um Saint-Etienne que continua a ser afetado pelos casos de covid-19 em seu elenco.

– Vitórias de Bordeaux e Metz –

Já o Bordeaux (7º) e o Metz (8º) venceram em casa nos respectivos jogos deste domingo, por 2-1 contra o Angers (10º) e 2-0 diante do Nantes (17º), com os quais se aproximam da luta pelas posições europeias.

No caso do Bordeaux, a vitória foi conquistada graças a três minutos de inspiração no início do jogo do sul-coreano Hwang Ui-jo (minutos 8 e 11).

O Angers tentou reagir diminuindo aos 39, com um gol de Angelo Furgini, mas não conseguiu ir além.

O Metz venceu o Nantes por 2 a 0, com gols do belga Aaron Leya Iseka (35) e do argelino Farid Boulaya (90 + 4).

O Reims (14º) venceu o Brest (13º) por 1 a 0 e ganhou fôlego em sua corrida pela salvação, enquanto o Dijon (18º) está na posição de playoff pela permanência depois de empatar em 1 a 1 com o Strasbourg (15º), outro time da parte de baixo da tabela.

— Jogos da 21ª rodada da Ligue 1 francesa e classificação:

– Sexta-feira:

PSG – Montpellier 4 – 0

– Sábado:

Lens – Nice 0 – 1

Monaco – Olympique de Marselha 3 – 1

– Domingo:

Bordeaux – Angers 2 – 1

Reims – Brest 1 – 0

Metz – Nantes 2 – 0

Dijon – Strasbourg 1 – 1

Nîmes – Lorient

Rennes – Lille 0 – 1

Saint-Etienne – Lyon 0 – 5

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 45 21 14 3 4 48 11 37

2. Lille 45 21 13 6 2 36 15 21

3. Lyon 43 21 12 7 2 44 19 25

4. Monaco 39 21 12 3 6 42 30 12

5. Rennes 36 21 10 6 5 30 23 7

6. Olympique de Marselha 32 20 9 5 6 27 22 5

7. Bordeaux 32 21 9 5 7 25 22 3

8. Metz 31 21 8 7 6 23 18 5

9. Lens 31 21 9 4 8 30 30 0

10. Angers 30 21 9 3 9 26 33 -7

11. Montpellier 28 21 8 4 9 33 39 -6

12. Nice 26 20 7 5 8 23 28 -5

13. Brest 26 21 8 2 11 31 37 -6

14. Reims 24 21 6 6 9 29 31 -2

15. Strasbourg 24 21 7 3 11 30 33 -3

16. Saint-Etienne 19 21 4 7 10 20 35 -15

17. Nantes 18 21 3 9 9 20 34 -14

18. Dijon 15 20 2 9 9 13 27 -14

19. Nîmes 15 20 4 3 13 16 41 -25

20. Lorient 12 19 3 3 13 20 38 -18

