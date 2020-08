Lille, da França, anuncia contratação de jovem meia-atacante do Manchester United Clube francês acertou com o meia inglês Angel Gomes e já firmou empréstimo da promessa a equipe de Portugal nesta temporada

O Lille, clube que disputa a primeira divisão da França, anunciou neste domingo (9) a contratação do jovem inglês Angel Gomes, do Manchester United. O meia-atacante de 19 anos assinou contrato até 2025 com a nova equipe.

Porém, Gomes não será utilizado pelo Lille nesta temporada – com o intuito de prosseguir o desenvolvimento do jogador, os franceses acertaram o empréstimo do jovem ao Boavista, de Portugal.

Formado pelo Manchester United, Angel Gomes fez sua estreia como profissional em maio de 2017, com só 16 anos de idade. No entanto, o jogador da seleção sub-20 da Inglaterra não conseguiu se firmar no time principal e fez apenas 10 partidas desde então.

Primo do jogador português Nani, que também teve passagem pelo United, Gomes só entrou em campo por 19 minutos na última temporada da Premier League.

