Lille atropela time da Martinica e avança na Copa da França

O Lille atropelou com uma goleada por 12 a 0 o modesto Golden Lion, da Ilha da Martinica, para se classificar para a fase de 16-avos de final da Copa da França neste sábado (6).

Não houve espaço para surpresas no Stade Pierre Mauroy entre o time da Ligue 1 e o clube da Martinica, que disputa o campeonato regional da ilha, na sexta divisão do futebol francês.

O Lille começou 2024 com um festival de gols, com os hat-tricks do kosovar Edon Zhegrova (33′, 41′ e 42′) e do canadense Jonathan David (25′, 36′ e 75′) e dois gols de Yusuf Yazici (11′ e 45′) e do islandês Hakon Haraldsson (64′ e 78′). O português Tiago Santos (57′) e Amine Messoussa (89′) também marcaram na goleada.

Contra a equipe amadora de Saint-Joseph, comuna de 16 mil habitantes no centro da ilha, o Lille entrou com força máxima para evitar qualquer risco de ‘zebra’, comum na Copa da França.

Em outro dos duelos deste sábado, o Brest (quarto colocado na Ligue 1) bateu por 1 a 0 o Angers, líder da segunda divisão.

O Paris Saint-Germain, campeão da Supercopa da França na última quarta-feira, visita no domingo outro time amador, o Revel.

