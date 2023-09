Liliana Cavani será homenageada com mostra em Buenos Aires

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/09/2023 - 18:50 Compartilhe

BUENOS AIRES, 4 SET (ANSA) – A cineasta italiana Liliana Cavani será homenageada com uma mostra em Buenos Aires, por ocasião de seu aniversário de 90 anos.

A diretora de ‘O porteiro da noite’ (1974) também acaba de ser premiada com o Leão de Ouro pela carreira na 80ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza.

O programação do “El Cine de Liliana Cavani” inclui diversas atividades e será organizado pelo Instituto Fernando Santi e pela Sociedade Itália Argentina (SAI), contando com patrocínio do Consulado da Itália em Buenos Aires.

Um dos destaques da pré-programação é a palestra “A imigração da Emilia-Romagna e seu impacto nas artes e no cinema italiano”, com foco sobre Liliana Cavani e diretores como Michelangelo Antonioni, Federico Fellini e Bernardo Bertolucci, nesta terça-feira (5).

A mostra em si contará com fotografias, cartazes e registros de seus filmes, e será aberta na quinta-feira (7), na Casa de Cultura de Vicente López, na província de Buenos Aires.

Inconformista e questionadora, Cavani é dona de uma filmografia de constante interpelação aos grandes temas do nosso tempo.

Mais de 60 anos comprovam uma grande trajetória em televisão, documentários, direção de ópera e seus filmes.

Sua obra mais recente, “L’ordine del tempo”, está em exibição em uma mostra não-competitiva em Veneza. (ANSA).

