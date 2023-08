Liliana Cavani apresentará novo filme em Festival de Veneza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/08/2023 - 15:50 Compartilhe

ROMA, 1 AGO (ANSA) – Por Alessandra Magliaro – As notas melancólicas da balada “Dance me to end of love”, de Leonard Cohen, compõem a trilha sonora do trailer de “L’Ordine del Tempo”, da italiana Liliana Cavani, que será exibido fora de competição no Festival de Cinema de Veneza.

Apresentado pela Vision Distribution, produção de Indiana, Gapbusters e Rai Cinema, o novo filme da diretora de 90 anos é vagamente inspirado em “L’Ordine del Tempo”, de Carlo Rovelli, (edições Adelphi), e conta uma história sobre o tempo, a memória, o futuro, o que não foi feito e talvez agora seja tarde demais para fazê-lo, uma reflexão filosófica sobre o seu significado explicado no belo livro do físico de Verona.

A ocasião é a reunião de muitos amigos para comemorar os 50 anos de Claudia Gerini, advogada, esposa do médico Pietro, vivido por Alessandro Gassmann. Entre eles estão Edoardo Leo (o físico Enrico), Ksenia Rappoport (a professora Paola), Richard Sammel (o economista Viktor), Valentina Cervi (Greta, professora de história), o psicanalista Fabrizio Fongione, a pesquisadora Francesca Inaudi e depois Angeliqa Devi, Mariana Tamayo, Alida Baldari Calabria e Ángela Molina, que interpreta a freira Clarissa.

E se descobríssemos que o mundo pode acabar em questão de horas? É o que acontece uma tarde a este grupo de velhos amigos intelectuais que, como todos os anos, se reúnem numa vila à beira-mar para festejar o seu aniversário.

A partir desse momento, o tempo que os separa do possível fim do mundo – parece ser um asteroide caído do espaço, ou melhor, uma ‘pedra’, como diz Gassmann – parecerá fluir diferente, rápido e eterno, durante um noite de verão que mudará suas vidas.

“Entre a certeza e a incerteza total existe um precioso espaço intermediário, e é nesse espaço que nossas vidas e nossos pensamentos se desenrolam”, escreveu Rovelli, que foi consultor do filme de Cavani, enquanto o roteiro é do mesmo autor, com Paolo Costela. O filme será lançado na Itália em 31 de agosto com Vision.

Liliana Cavani, cuja sutileza intelectual é admirável, voltou ao cinema depois de 21 anos (de “Ripley’s Game”) durante os quais, porém, nunca se deteve entre a televisão, o teatro e a ópera.

Uma energia e vitalidade dignas de uma classe de leões do cinema, muitos dos quais estarão na 80ª edição do Festival de Veneza, talvez não por coincidência para celebrar o festival de cinema mais antigo.

Como Roman Polanski, 90, que tem fora de competição “O Palácio”, escrito com Jerzy Skolimowski, 85 (que já havia colaborado com Polanski em seu filme de estreia, “Knife in the Water”, 1962), comédia que narra o Ano Novo de 2000 no hotel Palace, um luxuoso palácio nos Alpes suíços, com um turbilhão de personagens grotescos e surreais interpretados, entre outros, por Oliver Masucci, Fanny Ardant, John Cleese, Joaquim de Almeida, Luca Barbareschi, Fortunato Cerlino e Mickey Rourke.

Também, como o prolífico Woody Allen, de 87 anos e 50 filmes no currículo, que apresenta “Coupe de Chance” fora de competição (na Itália com Lucky Red), uma reflexão semi-séria sobre o peso decisivo do acaso na vida humana, uma história de romance, paixão e violência na Paris contemporânea com Fanny (Lou de Laâge) e Jean (Melvil Poupaud), dois jovens amantes para quem a vida parece sorrir, até que o encontro de Fanny com seu antigo colega de classe Alain (Niels Schneider) compromete tudo.

Nascido em 1935, o diretor da Nova Hollywood dos anos 70, William Friedkin, chega fora da competição com “The Caine mutiny court martial”, baseado na peça vencedora do Prêmio Pulitzer de Herman Wouk e adaptada por Edward Dmytryk com “El motín de Caine” (1954) e por Robert Altman (1988).

Na mesma seção, será apresentado o documentário de Friederick Wiseman (93 anos) “Les Troisgros”, a história dos bastidores de uma cozinha três estrelas perto de Lyon. (ANSA).

