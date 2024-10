Lília Cabral sobre sua personagem na nova novela das seis: ‘Mais uma vilã. Não! É a vilã’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/10/2024 - 17:21 Para compartilhar:

Veterana das novelas, Lilia Cabral será a vilã de “Garota do Momento“, novela das seis. A atriz volta ao horário após 21 anos, quando atuou em “Começar de Novo”, e diz que a personagem será “a vilã”.

Lilia dará vida a Maristela Alencar, mãe de Juliano (Fabio Assunção) que se opôs ao casamento do filho com Clarice (Carol Castro) ao saber que a nora já é mãe de Beatriz, interpretada por Duda Santos.

Em uma coletiva realizada na terça-feira, 22, a atriz disse: “A Maristela eu tenho um sentimento gostoso porque todos dizem ‘mais uma vilã’. Não! É a vilã!! E não tenho medo de errar com as palavras”, afirmou a atriz ao comparar a personagem com Marta, outra antagonista que fez em “Páginas da Vida”, de 2006.

A veterana ainda aproveitou para rasgar elogios à novela: “Garota do momento, por exemplo, é uma história bonita demais e merece ser assistida. A novela está se colocando diante daquilo que é uma novela, um grande melodrama, uma grande história para vivermos. Isso que uma novela se propõe: colocar o público para se perguntar o que será que vai acontecer no capitulo seguinte”, finalizou.

O folhetim irá ao ar em 4 de novembro, substituindo “No Rancho Fundo”. A trama se passa no Rio de Janeiro da década de 1950, e mostra Beatriz tentando se reconciliar com seu passado. A mocinha passará por diversos apuros com Bia, vivida pela ex-SBT, Maisa, ao se interessarem pelo mesmo rapaz, Belo (Pedro Novaes).

