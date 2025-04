Lil Nas X aparece com rosto paralisado e preocupa seguidores

Montero Lamar Hill, popularmente conhecido pelo nome artístico Lil Nas X, chocou seus seguidores na madrugada desta terça-feira, 15, ao publicar um vídeo o lado direito rosto paralisado.

Na publicação, Lil aparece vestido com roupas hospitalares e deitado em uma maca. Em tom de descrença, ele brinca que “perdeu” o controle do rosto.

+ Lil Nas X pede desculpas à comunidade trans após piada com cirurgia de afirmação de gênero

+ Rapper Lil Nas X posta fotos pelado e incendeia internet: ‘Meu Deus’

“Aliás, este sou eu sorrindo abertamente agora. Tipo, que p*** é essa? Mano, eu não consigo nem rir agora, mano. Que p*** é essa? Ah! Meu Deus!”, disse o rapper ao tentar rir. Porém, suas feições não mudaram.

Nos comentários, fãs do cantor expressaram preocupação com sua saúde. “Espero que não seja um AVC ou paralisia de Bell. Estou me recuperando de um AVC e é uma porcaria. “Enviando energia curativa positiva para vocês, bebê”, escreveu um usuário. “Adoro sua positividade, mas melhore logo”, concordou um segundo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ☆dreamboy. (@lilnasx)

Pouco tempo depois do post no feed do Instagram, o rapper utilizou os stories para tranquilizar os seguidores. “Galera, eu estou ok! Parem de ficar preocupados. Em vez disso, rebolem para mim”, brincou. Em outro momento, ele comentou: “Vou ficar engraçado por um tempo, mas é só isso”.

Na atualização mais recente sobre sua situação, Montero comentou que está se sentindo melhor e que já consegue sorrir, embora seu olho direito ainda continue “teimoso”, complementou.