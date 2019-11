Ligúria e Piemonte prorrogam alerta vermelho por mau tempo

GÊNOVA, 23 NOV (ANSA) – As autoridades das regiões da Ligúria e do Piemonte, na Itália, prorrogaram neste sábado (23) o alerta de código vermelho em decorrência do mau tempo que atinge o país.

Na Ligúria, a parte oeste de Gênova e o interior de Savona estão em estado de atenção. As tempestades que atingiram as cidades de Albisola e Varazze causaram transbordamentos e deslizamentos de terra. Diversas famílias ficaram desabrigadas por conta dos incidentes.

As inundações do rio Bormida fecharam temporariamente uma rodovia da região que liga as cidades de Dego e Piana Crixia.

Enquanto no Piemonte, o alerta vermelho vale para as províncias de Biella, Vercelli, Cuneo e Turim. De acordo com a Agência Regional de Proteção Ambiental (Arpa), o alarme serve para “inundações e deslizamentos”.(ANSA)