‘Lightyear’: Spin-off de ‘Toy Story’ com Chris Evans ganha nova imagem promocional

O site Fandango divulgou nesta terça-feira (24), uma nova imagem oficial de ‘Lightyear’, um filme derivado da franquia ‘Toy Story‘. O filme conta com Chris Evans como a voz original do protagonista e é dirigido por Angus MacLane, de ‘Procurando Dory’.

O filme narrará os eventos por trás da principal missão do patrulheiro do Comando Estelar. A previsão de lançamento é 17 de junho de 2022 nos cinemas do Brasil.





Confira: