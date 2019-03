Lighthizer e Mnuchin visitam China nos dias 28 e 29 para negociações comerciais

O Representante do Comércio dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, e o Secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, vão visitar Pequim nos dias 28 e 29 de março para dar continuidade a negociações comerciais com a China, segundo informou hoje o Ministério de Comércio chinês.

No começo de abril, será a vez de o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, visitar Washington para prosseguir com o diálogo comercial, acrescentou o ministério.