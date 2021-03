Light Sesa fará emissão de R$ 850 milhões em debêntures

A Light Serviços de Eletricidade (Sesa) submeteu à Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima) pedido de análise prévia para registro da 22ª emissão de debêntures no valor total de R$ 850 milhões. Serão emitidas 850 mil debêntures com valor nominal unitário de R$ 1.000, em série única.

A realização da oferta e da emissão ainda aguardam aprovação do conselho de administração da Light Sesa. Conforme fato relevante divulgado pela empresa, a oferta poderá ser aumentada em até 20%, com as ações podendo ser emitidas até a data de conclusão do procedimento de Bookbuilding.

