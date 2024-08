Light registra prejuízo de R$ 51,6 milhões no 2º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/08/2024 - 20:04 Para compartilhar:

A Light SA apresentou prejuízo líquido de R$ 51,6 milhões no segundo trimestre deste ano, revertendo o lucro de R$ 109,4 milhões anotado um ano antes. Com isso, no acumulado de 2024 até junho, a empresa acumula perdas de R$ 257,6 milhões, ante lucro de R$ 216,5 milhões no primeiro semestre de 2023.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) somou R$ 570,5 milhões entre abril e junho, montante 18,2 maior que o reportado no mesmo período do ano passado.

Desconsiderando equivalência patrimonial e efeitos não recorrentes, entre outros itens, o Ebitda ajustado alcançou R$ 792,5 milhões, alta de 66,9% frente o segundo trimestre de 2023.

Em seis meses, o Ebitda somou R$ 960,3 milhões, com queda anual de 16,8%, enquanto pelo critério ajustado chegou a R$ 1,146 bilhão, alta de 13,1%.

A receita operacional líquida da Light cresceu 11,2% no trimestre, a R$ 3,722 bilhões. Considerando os primeiros seis meses do ano, a receita da companhia totalizou R$ 7,044 bilhões, elevação de 1,2%.

O resultado financeiro correspondeu a uma despesa de R$ 597,8 milhões, acima dos R$ 72,8 milhões anotados um ano antes. No acumulado do ano, as despesas alcançaram R$ 3,09 bilhões, 2,8% acima do reportados na mesma etapa do ano passado.

Em processo de recuperação judicial, a Light explicou que o custo da dívida aumentou principalmente pelo efeito negativo da variação cambial, devido ao desmonte das operações de hedge cambial por parte das instituições financeiras ocorrido segundo trimestre do ano passado em virtude do pedido de Recuperação Judicial realizado pela Light em maio de 2023.

O plano de recuperação judicial foi aprovado na Assembleia Geral de Credores em 29 de maio e ainda não está refletido no balanço do segundo trimestre, uma vez que uma série de ações ainda estão em fase de implementação. Por isso, as despesas financeiras foram contabilizadas conforme os custos dos contratos originais de dívida.

A empresa explicou ainda, no release que acompanha os resultados, que até setembro todos os credores da companhia terão escolhido suas opções de pagamento, o que definirá o novo perfil da dívida da Light. Com isso, esse reperfilamento estará refletido nos resultados da empresa a partir do terceiro trimestre.