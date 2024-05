Light: Prejuízo líquido soma R$ 304,3 mi no 1º trimestre, revertendo lucro de R$ 107,1 mi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/05/2024 - 22:29 Para compartilhar:

A Light, em recuperação judicial, teve prejuízo líquido consolidado de R$ 304,3 milhões no primeiro trimestre deste ano, revertendo lucro de R$ 107,1 milhões anotado em igual período do ano passado.

De janeiro a março, o Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) totalizou R$ 294,4 milhões, queda de 45,3%.

Já a receita líquida ajustada foi de R$ 3,403 bilhões, montante 5,8% menor do que o observado um ano antes.

Na distribuidora o prejuízo ajustado foi de R$ 393,4 milhões, impactado principalmente pela contabilização da provisão para a não recuperabilidade de créditos fiscais diferidos complementares de R$ 234,2 milhões. Também pesou a redução 63,0% do Ebitda, que totalizou R$ 127,4 milhões.

A companhia informou, ainda, que as despesas com Pessoal, Material, Serviços de terceiros e Outros (PMSO) foi impactado em R$ 81,8 milhões, relativos à operação emergencial na Ilha do Governador. Essa operação demandou o aluguel e abastecimento de 95 geradores, mobilização de pessoal e contratação de serviços de vigilância para garantir a segurança dos empregados e prevenir o furto de materiais. Excluindo o evento não recorrente o PMSO aumentou R$ 61,8 milhões no trimestre.

No segmento de geração e comercialização, a empresa teve lucro líquido de R$ 63 milhões, redução de 38,1% em base anual de comparação. Já o Ebitda ajustado somou R$ 172,4 milhões, queda de 14,6%.