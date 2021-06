Light confirma precificação de US$ 600 mi em bonds de 5 anos à taxa de 4,375%

A Light SA confirmou nesta terça-feira, 15, ter precificado a emissão de US$ 600 milhões em títulos da dívida (bonds) de cinco anos no mercado internacional, com opção de recompra em três anos, emitidas pela Light SESA (US$ 400 milhões) e Light Energia (US$ 200 milhões) com garantia fidejussória da Light. Conforme fontes anteciparam ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, mais cedo, o retorno pago ao investidor, que representa o custo da operação para a empresa, ficou em 4,375%, abaixo da ideia inicial de ao redor de 4,5%.

Os recursos obtidos com a emissão, acrescenta a companhia em comunicado ao mercado, serão utilizados pela Light SESA e Light Energia para o pagamento de dívidas, incluindo as notes emitidas com vencimento em 2023, e para fins corporativos gerais.

Citigroup, Itaú BBA, Morgan Stanley e Santander são coordenadores globais, e o Bradesco BBI, o UBS Investment Bank e a XP Inc são coordenadores adjuntos.

Os bonds receberam notas Ba3 pela Moody’s e BB- pela Fitch.

